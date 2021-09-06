Нирвана с 50% скидкой. Театр «Модерн» дарит скидку молодежи при покупке билетов «Пушкинской картой»
С 1 сентября Московский драматический театр «Модерн» присоединился к программе «Пушкинская карта».
В проекте участвуют 12 спектаклей «Модерна», включая «хиты» театра: постановку «Война и мир» при участии Хора имени Свешникова, спектакль «Нирвана» о рок-легенде 90-х Курте Кобейне, комедию «Женитьба» с Лолитой Милявской в главной роли, а также премьеру нового сезона - спектакль "ПЕТР", первая постановка трилогии "Антихрист и Христос"!
Молодые люди, купившие билет по «Пушкинской карте», получат от самого театра скидку в 50%.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября.
Карта дает возможность молодым людям в возрасте 14 до 22 лет покупать билеты за счет государства организации культуры: театры, музеи, галереи, концертные площадки, библиотеки и так далее.
Получить карту можно на портале «Госуслуги».
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