Никоненко заявил, что Хаматова никогда не восстановит репутацию
Актриса Чулпан Хаматова никогда не сможет восстановить свою репутацию. Такое мнение озвучил народный артист России Сергей Никоненко в интервью корреспонденту aif.ru.
Он отметил, что она могла попасть под чужое влияние, но уже сделала слишком много ошибок. Ей не удастся отмыться от грязи, в которую она вляпалась, добавил он.
Артист подчеркнул, что судьба была благосклонна к актрисе. Она попала в театр «Современник» и была на ведущих ролях. Он не понимает, почему она могла захотеть покинуть Россию. Никоненко добавил, что «предателей у нас не любят».
Хаматова признавалась в интервью, что скучает по Москве. Она заявила, что могла бы вернуться, но посчитала это слишком рискованным шагом.
Ранее депутат Шолохов высмеял уехавших с начала СВО артистов, напоминает НСН.
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