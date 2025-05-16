Никоненко заявил, что Хаматова никогда не восстановит репутацию

Он отметил, что она могла попасть под чужое влияние, но уже сделала слишком много ошибок. Ей не удастся отмыться от грязи, в которую она вляпалась, добавил он.

Артист подчеркнул, что судьба была благосклонна к актрисе. Она попала в театр «Современник» и была на ведущих ролях. Он не понимает, почему она могла захотеть покинуть Россию. Никоненко добавил, что «предателей у нас не любят».

Хаматова признавалась в интервью, что скучает по Москве. Она заявила, что могла бы вернуться, но посчитала это слишком рискованным шагом.

Ранее депутат Шолохов высмеял уехавших с начала СВО артистов, напоминает НСН.

