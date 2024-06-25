Хаматова объяснила увольнение из театра в Латвии гастролями в Европе и США
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что ее увольнение из Нового Рижского театра связано с грядущими гастролями в Европе и США. Об этом пишет «Стархит».
Ранее стало известно, что артистка, переехавшая из России в Латвию, покинет труппу театра в Риге, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, худрук учреждения Алвис Херманис был недоволен работой с Хаматовой.
По словам актрисы, она покидает театр из-за зарубежных гастролей, запланированных на следующий сезон.
«Также будут три новых спектакля с [режиссером Дмитрием] Крымовым, а затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — поделилась Хаматова.
Как отметила артистка, к концу сезона она очень устала из-за большого объема работы: так, Хаматова и Крымов проводят «очень тяжелые репетиции» нового шоу. Кроме того, актриса рассказала, что пока не думает о возвращении в РФ, сейчас Хаматова не сможет находиться в Москве рядом с коллегами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек
- Хаматова объяснила увольнение из театра в Латвии гастролями в Европе и США
- ПВО уничтожила 30 дронов над Белгородской и Воронежской областями
- В Москве начались съемки нового сериала с Бортич и Ефремовым
- В Воронежской области уничтожили два дрона ВСУ
- В посольстве США прокомментировали удары по Севастополю ракетами ATACMS
- СМИ: Победа Трампа может привести к прекращению американской поддержки Украины
- ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом, есть раненый
- Карслон: Освобождение Ассанжа повернуло ход событий вспять
- Кадыров отреагировал на уголовное дело Вайханова со стороны СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru