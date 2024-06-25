Хаматова объяснила увольнение из театра в Латвии гастролями в Европе и США

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что ее увольнение из Нового Рижского театра связано с грядущими гастролями в Европе и США. Об этом пишет «Стархит».

Ранее стало известно, что артистка, переехавшая из России в Латвию, покинет труппу театра в Риге, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, худрук учреждения Алвис Херманис был недоволен работой с Хаматовой.

По словам актрисы, она покидает театр из-за зарубежных гастролей, запланированных на следующий сезон.

«Также будут три новых спектакля с [режиссером Дмитрием] Крымовым, а затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — поделилась Хаматова.

Как отметила артистка, к концу сезона она очень устала из-за большого объема работы: так, Хаматова и Крымов проводят «очень тяжелые репетиции» нового шоу. Кроме того, актриса рассказала, что пока не думает о возвращении в РФ, сейчас Хаматова не сможет находиться в Москве рядом с коллегами.

