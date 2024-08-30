Депутат Шолохов высмеял уехавших с начала СВО артистов
Артисты, которые уехали из России после начала специальной военной операции, не нужны за границей. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий отметил «искусственно созданную переоцененность» в общественном мнении и «запредельную самооценку».
«А судьба — да, общая для этой бесславной плеяды. Можно подумать, у кого-то есть сомнения в том, что абсолютное большинство наших, в том числе гораздо более талантливых артистов, за рубежом никому даром не нужны», — подчеркнул Шолохов.
Ранее журналист Дмитрий Горин предположил, что покинувшие РФ артисты испытывают «фантомную боль» по сцене, успеху и большим гонорарам. Эксперт выделил актрису Чулпан Хаматову, отметив, что в Израиле стоимость билетов на спектакль артистки доходит до 300 шекелей (7500 рублей), но зрители считают цену слишком высокой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru