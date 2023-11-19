Николай Носков прервал выступление в Сочи из-за ухудшения самочувствия

Артист почувствовал недомогание при исполнении песни «Снег». Певец решил покинуть сцену. Музыканты доиграли без него, зрители подпевали.

Поклонники с пониманием отнеслись к преждевременному завершению выступления.

«Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!», - говорится в сообщении в Telegram-канале исполнителя.

Носков в 2017 году перенес инсульт, после которого не смог восстановиться полностью. На сцене певец обычно находится в инвалидном кресле, отмечает «Радиоточка НСН».

