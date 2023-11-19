Николай Носков прервал выступление в Сочи из-за ухудшения самочувствия

Певцу Николаю Носкову стало плохо во время выступления в Сочи, пишет «Комсомольская правда».

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Артист почувствовал недомогание при исполнении песни «Снег». Певец решил покинуть сцену. Музыканты доиграли без него, зрители подпевали.

Поклонники с пониманием отнеслись к преждевременному завершению выступления.

«Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!», - говорится в сообщении в Telegram-канале исполнителя.

Носков в 2017 году перенес инсульт, после которого не смог восстановиться полностью. На сцене певец обычно находится в инвалидном кресле, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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