Николай Носков прервал выступление в Сочи из-за ухудшения самочувствия
Певцу Николаю Носкову стало плохо во время выступления в Сочи, пишет «Комсомольская правда».
Артист почувствовал недомогание при исполнении песни «Снег». Певец решил покинуть сцену. Музыканты доиграли без него, зрители подпевали.
Поклонники с пониманием отнеслись к преждевременному завершению выступления.
«Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!», - говорится в сообщении в Telegram-канале исполнителя.
Носков в 2017 году перенес инсульт, после которого не смог восстановиться полностью. На сцене певец обычно находится в инвалидном кресле, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Гвердцители расплакалась на концерте в Казахстане и поддержала Украину
- Николай Носков прервал выступление в Сочи из-за ухудшения самочувствия
- «Чувственная музыка и поэзия»: «Сурганова и оркестр» экспериментировали на юбилейном концерте
- СМИ: Путин примет участие в виртуальном саммите G20
- Импорт французского молодого вина в РФ упал на 40%
- Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник
- Начальник финского КПП обвинил Россию в вытеснении мигрантов
- 40 лет: «Алиса» зажгла на юбилейном концерте в Москве
- Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 2 млрд рублей
- На города Сибири обрушился мощный ураган
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru