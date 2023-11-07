«Возможен рецидив»: Врач об опасности концертов для Николая Носкова после инсульта

Врач добавил, что исполнитель может спеть несколько композиций, но при этом недопустимо полноценно работать в течение всего концерта.

«Поскольку концерт длится до двух с половиной часов, то, конечно, это серьезная нагрузка. Профессиональные певцы могут потерять за концерт до 3,5 кг веса с учетом пота, нагрузки, энергии. Происходит и сгущение крови. Кроме того, поврежденное правое полушарие дает сбои сознания. Если же соблюдать перебивку, распевку, подпевку и так далее, исполнить только две-три знаковых, ключевых песни, то это более-менее безопасно. Выкладываться же в полном объеме и петь весь концерт, конечно, слишком рискованно для пациентов после инсульта. Организаторы, промоутеры, продюсеры должны соблюсти золотую середину — и дать попеть артисту, чтобы он почувствовал себя нужным, и избавить зрителей от негативных впечатлений от работы самого артиста», — подытожил медик.

Между тем, источник, близкий к окружению Николая Носкова, заявил Telegaram-каналу "Радиоточка НСН", что продюсеры изолировали артиста от всех его верных друзей.

