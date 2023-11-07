«Возможен рецидив»: Врач об опасности концертов для Николая Носкова после инсульта

Пение и концертная деятельность опасны для артистов, перенесших инсульт, все должно быть в меру, сказал НСН Александр Комаров.

Перенесший два инсульта певец Николай Носков может без ущерба здоровью спеть две-три песни, более тяжелая нагрузка может привести к повторному инсульту, заявил НСН врач-невролог, директор реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

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Ранее организаторы сообщили об отмене концерта экс-солиста группы «Парк Горького» Николая Носкова. Концерт должен был состояться вечером 5 ноября, но выступление отменилось из-за состояния здоровья артиста. Носков привез в Оренбург программу «Живой». С 2017 по 2019 годы артист не выступал из-за проблем со здоровьем, он перенес два инсульта. Комаров объяснил, как активная концертная деятельность может навредить певцу, перенесшему инсульт.

«Жизнь пациентов после инсульта и так активная — это постоянная реабилитация, общение, тренировки, логопеды и так далее. У Носкова инсульт был дважды, и он реабилитировался достаточно много и сложно, у него есть речевые нарушения. Инсульты у певца были в интактном полушарии по отношению к моторному центру речи, поэтому он может и петь, и говорить. Однако пение и концертная деятельность связаны с повышением внутричерепного давления и венозным застоем в области черепа. Поврежденному головному мозгу это не идет на пользу. Нагрузки могут привести к нарушению кровоснабжения и, возможно, к повторному инсульту», — сказал Комаров.

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Врач добавил, что исполнитель может спеть несколько композиций, но при этом недопустимо полноценно работать в течение всего концерта.

«Поскольку концерт длится до двух с половиной часов, то, конечно, это серьезная нагрузка. Профессиональные певцы могут потерять за концерт до 3,5 кг веса с учетом пота, нагрузки, энергии. Происходит и сгущение крови. Кроме того, поврежденное правое полушарие дает сбои сознания. Если же соблюдать перебивку, распевку, подпевку и так далее, исполнить только две-три знаковых, ключевых песни, то это более-менее безопасно. Выкладываться же в полном объеме и петь весь концерт, конечно, слишком рискованно для пациентов после инсульта. Организаторы, промоутеры, продюсеры должны соблюсти золотую середину — и дать попеть артисту, чтобы он почувствовал себя нужным, и избавить зрителей от негативных впечатлений от работы самого артиста», — подытожил медик.

Между тем, источник, близкий к окружению Николая Носкова, заявил Telegaram-каналу "Радиоточка НСН", что продюсеры изолировали артиста от всех его верных друзей.

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