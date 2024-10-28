Никита Михалков назвал фильм со своей дочерью лучшей кинолентой года

Режиссер, народный артист России Никита Михалков назвал два лучших фильма 2024 года. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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В личный рейтинг кинематографиста попали снятый студией «ТриТэ» фильм «Бременские музыканты», а также ленту «Чувства Анны» с его дочерью Анной Михалковой в главной роли.

Ранее Михалков заявил, что уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Савостьянов Сергей
ТЕГИ:ИскусствоКультураКиноНикита Михалков

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