Никита Михалков назвал фильм со своей дочерью лучшей кинолентой года

В личный рейтинг кинематографиста попали снятый студией «ТриТэ» фильм «Бременские музыканты», а также ленту «Чувства Анны» с его дочерью Анной Михалковой в главной роли.

Ранее Михалков заявил, что уехавшим из России деятелям культуры и гражданам, которые желают вернуться, следует доказать свою нужность стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

