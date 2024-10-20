Михалков: Cпецоперация помогла спасти российские элиты
Специальная военная операция позволила России избежать разложения элит, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского режиссера Никиты Михалкова.
По его словам, спецоперацию «бог послал». И мы бы его [разъединение в элите] не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», — указал кинематографист.
Михалков отметил, что после начала СВО россияне начали ставить интересы страны выше интересов прочих государств.
Ранее Михалков заявил, что ему не жалко уехавших из России артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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