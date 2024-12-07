Актер Марк Эйдельштейн сыграет в американском сериале «Мистер и миссис Смит»

По данным издания, студии-производители сериала искали на главные роли — Джона и Джейн Смит — актеров в возрасте 20 лет и планировали подписать годовые контракты с артистами. Образ мистера Смита воплотит Эйдельштейн, кто станет его партнершей, пока неизвестно.

Марку Эйдельштейну 22 года, россиянин стал известен на Западе после съемок в фильме режиссера Шона Бейкера «Анора». Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском Кинофестивале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

