Никита Кологривый сыграет маньяка в продолжении сериала «Метод»

Актер Никита Кологривый сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Метод». О своем герое он рассказал в репортаже для «Кинопоиска».

Кологривый исполнит роль маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими серийными убийцами под началом следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский).

По словам актера, его герой является двигателем команды. Кологривый отметил, что Зверь часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям.