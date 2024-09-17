Никита Кологривый сыграет маньяка в продолжении сериала «Метод»
Актер Никита Кологривый сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Метод». О своем герое он рассказал в репортаже для «Кинопоиска».
Кологривый исполнит роль маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими серийными убийцами под началом следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский).
По словам актера, его герой является двигателем команды. Кологривый отметил, что Зверь часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям.
«Поэтому Зверь очень одинок — не хотел бы я таким быть», - сказал он.
«Метод 3» выйдет в 2025 году на «Кинопоиске», через десять лет после премьеры первого сезона.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН отметил, что не все музыкальные сериалы становятся успешными в России, однако проект «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы привлекает зрителя темой 90-х и продолжает тренд, заданный сериалом «Слово пацана», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru