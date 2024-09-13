Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер»

Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер», рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

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Сериал расскажет историю о некогда успешном писателе, который занялся перезапуском известного журнала. В сериале сыграли Надежда Михалкова, Евгений Цыганов, Равшана Куркова, Павел Деревянко и другие.

Режиссером проекта стал Клим Козинский, авторами сценария выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

Ранее Рузиль Минекаев, известный зрителю по роли в сериале «Слово Пацана», рассказал о новой актёрской работе, напоминает RT.

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ФОТО: кадр из сериала, Kion
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