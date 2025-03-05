Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд

Актер Никита Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить норму Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, информация об этом появилась на сайте КС.

По данным «Ведомостей», Джигурда считает, что в законодательстве присутствует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.