Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд
Актер Никита Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить норму Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, информация об этом появилась на сайте КС.
По данным «Ведомостей», Джигурда считает, что в законодательстве присутствует неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний.
Так, по данным газеты, речь идет о наследственном споре Джигурды из-за трех квартир в Москве и одной в Париже. Они принадлежали его подруге Людмиле Браташ, которая с кончалась в 2016 году, а перед этим составила во Франции завещание с передачей имущества артисту и его супруге.
Однако сестра усопшей Светлана Романова отсудила недвижимость.
Адвокат Джигурды Илья Цитренко рассказал, что суд посчитал завещание не соответствующим российским требованиям.
Ранее нотариус, член правления Московской городской нотариальной палаты Зинаида Ништ в беседе с НСН, выступила против устных завещаний и заявила, что они приведут к перегрузке судов, спорам и скандалам между наследниками.
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