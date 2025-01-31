«Круто»: Джигурда оценил попадание в список угрожающих безопасности Украины лиц

По словам 63-летнего артиста, включение в этот список подтверждает его «значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры».

«Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Награда нашла героя... При любом раскладе победа за нами», - отметил он.

Ранее в Минкульте Украины пояснили, что Джигурда, который является уроженцем Киева, попал в стоп-лист за неоднократное посещение Запорожской области и Донбасса, а также за оказание материальной помощи российским военным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

