«Круто»: Джигурда оценил попадание в список угрожающих безопасности Украины лиц

Попадание в список лиц, угрожающих безопасностит Украины, можно считать достойной наградой и признанием заслуг. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал российский актёр Никита Джигурда.

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По словам 63-летнего артиста, включение в этот список подтверждает его «значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры».

«Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Награда нашла героя... При любом раскладе победа за нами», - отметил он.

Ранее в Минкульте Украины пояснили, что Джигурда, который является уроженцем Киева, попал в стоп-лист за неоднократное посещение Запорожской области и Донбасса, а также за оказание материальной помощи российским военным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КультураСанкцииУкраинаНикита Джигурда

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