«Путаница и дипфейки»: Нотариус выступила категорически против устных завещаний

«Сам институт завещания — достаточно сложная вещь: если у людей появилось имущество, возникают и сложные взаимоотношения. Даже при визите к нотариусу люди не всегда понимают, что и как надо делать. Кроме того, в России есть институт совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, прописано, что завещание все равно должно быть составлено в письменной форме в присутствии двоих свидетелей, а в течение месяца после отпадения чрезвычайных обстоятельств гражданин должен по возможности совершить уже нормальное завещание. Кроме того, само совещание, совершенное в чрезвычайной форме, после смерти завещателя должно подтверждаться решением суда, при этом изложенное в нем желание человека не всегда исполнимо. Бывает, что и нотариус не может понять, что именно имелось в виду», — сказала Ништ.

Собеседница НСН добавила, что при толковании завещания тщательным образом анализируется каждое слово, изучаются все обстоятельства его написания.

«Когда идет толкование завещания, анализируется каждое написанное слово. Если же завещание будет устным, когда свидетелю в суде будут задавать наводящие вопросы, он будет рассказывать так, как понимает, и будет путаться. Если даже будет записан видеоролик, это все будет чуть ли не под микроскопом сто раз рассматриваться, будут выяснять, не было ли рядом человека, который его заставил сделать запись, в каком он был состоянии. Даже нотариальные завещания оспариваются, проводится посмертная психиатрическая экспертиза. Нотариальное сообщество точно будет против устных завещаний — они приведут к перегрузке судов, к тому же гарантированно не избежать споров и скандалов из-за того, что кого-то обделили. Опять же, где гарантия, что свидетели — честные и порядочные люди? При использовании гаджетов и дипфейков видеозавещание можно легко подделать. Да и само завещание часто не нужно, если есть единственный наследник», — подчеркнула нотариус.

В заключение Ништ отметила, что участников СВО нотариусы готовы проконсультировать в пунктах сбора, к тому же составление письменного завещания перед уходом на фронт — обязанность социально ответственного гражданина.

«Если дело происходит в Москве и касается участников СВО, нотариусы консультируют их в пунктах сбора. Социально ответственный человек, прежде чем уйти на фронт, позаботится о своей семье. Понимаю, что не каждый человек морально готов заранее составить завещание, но надежда успеть составить устное завещание в последние секунды жизни сделает людей еще более безответственными», — подытожила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что завещание, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок – одни из самых часто подделываемых документов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

