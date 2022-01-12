Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев хотел отречься от мира и уйти в монастырь после смерти супруги. Об этом рассказал друг семьи, художник Никас Сафронов в беседе с «Известиями» 11 января.

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Сафронов отметил, что узнал об этом, когда разговаривал с Куравлевым по телефону примерно год назад. Художник подчеркнул, что дружит с Куравлевым около 30 лет. По его словам, несколько лет назад он пытался организовать артисту бесплатную доставку продуктов. Куравлев принял их несколько раз, а потом отказался, заявив, что ему неудобно.

Леонид Куравлев был госпитализирован 10 января в больницу с подозрением на коронавирус. На данный момент Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких. Тест на коронавирус у артиста отрицательный.

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ФОТО: РИВ Новости / Евгений Биятов
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