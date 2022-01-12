Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь

Сафронов отметил, что узнал об этом, когда разговаривал с Куравлевым по телефону примерно год назад. Художник подчеркнул, что дружит с Куравлевым около 30 лет. По его словам, несколько лет назад он пытался организовать артисту бесплатную доставку продуктов. Куравлев принял их несколько раз, а потом отказался, заявив, что ему неудобно.

Леонид Куравлев был госпитализирован 10 января в больницу с подозрением на коронавирус. На данный момент Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких. Тест на коронавирус у артиста отрицательный.

