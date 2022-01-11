Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве

Отмечается, что она находится в отделении ревматологии, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее один из Telegram-каналов писал, что журналистка была госпитализирована с жалобами на сильный кашель.

Кира Прошутинская – советская и российская телеведущая, соавтор более ста телевизионных программ. Среди них «Вместе», «Человек в маске», «Уроки русского чтения» и другие. Она является академиком Российской национальной академии телевидения ТЭФИ и членом-корреспондентом Российской академии естественных наук.