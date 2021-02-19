Никас Сафронов прочел стихотворение об Андрее Мягкове
Художник в интервью НСН поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Андреем Мягковым.
Ушел из жизни актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Прощание с ним состоится в МХТ имени Чехова 20 февраля. Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Художник Никас Сафронов в интервью НСН поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Андреем Мягковым.
«Очень жаль. Он был замечательным актером, любимцем публики особенно в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Эти киноленты стали классикой 70-80-х годов, мы до сих пор их с удовольствием смотрим. Он был очень талантливым человеком. У него был образ милого, мягкого интеллигента. Таким же он был и в жизни. Меня с ним когда-то познакомил Валентин Гафт, который написал на него добрую эпиграмму. В МХАТе было место, где все актеры писали на стенах, и Мягков написал: «Кто любит МХАТ больше меня, пусть напишет выше меня». И Валентин Иосифович написал на него эпиграмму: «И Микеланджело творил под потолком. Для вас обоих это место свято. Лишь Бубка мог — и то с шестом — побить твою любовь ко МХАТу. Какое откровенье в комнатенке дымной! Какой порыв отчаянной души! Когда добьешься ты любви взаимной, об этом чуть пониже напиши». Это, конечно, была шутка… Вечная память Андрею Мягкову. Мы все будем помнить, пересматривать фильмы с ним вновь и вновь», – сказал он.
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, в свою очередь, в беседе с НСН отметил, что все россияне отмечали Новый год с Мягковым, как с членом семьи.
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