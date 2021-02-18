«Как член семьи». Гусман вспомнил роли Мягкова

Михаил Гусман: «Вот уже год, даже чуть больше, мы волей-неволей обращаемся к новостям, связанным с пандемией. И сегодня чуть ли не в каждой стране, чуть ли не каждую неделю находят новые штаммы всем уже известного, к сожалению, вируса COVID-19. Как будут взаимодействовать уже существующие вакцины, которые вошли в обиход – российский «Спутник V» или американо-немецкий Pfizer – пока неясно. Но факт остается фактом: новые разновидности вируса есть. Будем надеяться, что вакцины защитят и от них», – отметил он в эфире НСН.

