«Как член семьи». Гусман вспомнил роли Мягкова
Первый заместитель генерального директора ТАСС специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Умер актер Андрей Мягков
На 83-м году жизни скончался актер, звезда советского кино Андрей Мягков. Наиболее его известные роли он сыграл в «Иронии судьбы, или С легким паром!» и «Служебном романе».
Михаил Гусман: «Замечательный актер. Тот самый Лукашин, который на протяжении многих лет часто появлялся в наших домах, практически как член семьи. Не только в этом фильме, актер он был очень известный, и его роли навсегда останутся с нами. Вечная ему память! Мы потеряли большого артиста», – прокомментировал в интервью НСН Михаил Гусман.
В Финляндии выявили новую разновидность коронавируса
Ученые в Финляндии выявили новую мутацию коронавируса, которая имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов инфекции.
Михаил Гусман: «Вот уже год, даже чуть больше, мы волей-неволей обращаемся к новостям, связанным с пандемией. И сегодня чуть ли не в каждой стране, чуть ли не каждую неделю находят новые штаммы всем уже известного, к сожалению, вируса COVID-19. Как будут взаимодействовать уже существующие вакцины, которые вошли в обиход – российский «Спутник V» или американо-немецкий Pfizer – пока неясно. Но факт остается фактом: новые разновидности вируса есть. Будем надеяться, что вакцины защитят и от них», – отметил он в эфире НСН.
Билл Гейтс считает, что для защиты от COVID-19 потребуется три прививки
Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что из-за новых штаммов коронавируса привившимся может понадобиться три дозы вакцины.
Михаил Гусман: «Билла Гейтса в чем только не обвиняли в связи с пандемией. С другой стороны, он большой филантроп и выделял огромные суммы денег на борьбу с вирусом. Его мнение нельзя обойти вниманием, хотя предположение Гейтса пока врачами и медицинскими учреждениями не подтверждено», – подчеркнул он в беседе с НСН.
Численность населения России сократится до 130 млн человек
Численность населения России сократится к 2040 году и составит примерно 130 миллионов человек. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша.
Михаил Гусман: «Жизнь идет своим чередом, но есть проблема, о которой говорится много - это проблема российской демографии. Несмотря на очень большие усилия властей, которые предпринимаются для того, чтобы наши семьи были большими, этот вопрос остается весьма актуальным», – подытожил в разговоре с НСН Михаил Гусман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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