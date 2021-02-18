«Всё переживал в себе». Ахеджакова о смерти Мягкова

«Очень, очень мне больно, что ушел этот человек. Наше поколение уже почти всё вымерло, осталось лишь несколько человек. Мы с ним один месяц родились – оба Раки по гороскопу. Он был человек закрытый, не распыляющий дружбу и любовь на всех. У меня сложилось мнение, что он переживал всё в себе. Мягков – настоящий русский интеллигент. Умный, образованный, в общем, редкая птица. В жизни он был такой, а на сцене – разный. Даже со стороны было видно, насколько он матерый, мощный актер», - отметила актриса.

Андрей Мягков обрел популярность по всему Советскому Союзу благодаря роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» В 1975 году, когда вышел фильм, журнал «Советский экран» признал Мягкова лучшим актером года. Ахеджакова тоже снялась в этом фильме.

