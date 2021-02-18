«Всё переживал в себе». Ахеджакова о смерти Мягкова
Народная артистка России в эфире НСН призналась, что Мягков был настоящим русским интеллигентом, которых с каждым годом становится всё меньше.
Актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. По предварительным данным, он умер до приезда врачей от острой сердечной недостаточности. Жена нашла его дома без сознания.
Народная артистка России Лия Ахеджакова в эфире НСН призналась, что Мягков переживал жизненные потрясения в себе и не делился ими с коллегами.
«Очень, очень мне больно, что ушел этот человек. Наше поколение уже почти всё вымерло, осталось лишь несколько человек. Мы с ним один месяц родились – оба Раки по гороскопу. Он был человек закрытый, не распыляющий дружбу и любовь на всех. У меня сложилось мнение, что он переживал всё в себе. Мягков – настоящий русский интеллигент. Умный, образованный, в общем, редкая птица. В жизни он был такой, а на сцене – разный. Даже со стороны было видно, насколько он матерый, мощный актер», - отметила актриса.
Андрей Мягков обрел популярность по всему Советскому Союзу благодаря роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» В 1975 году, когда вышел фильм, журнал «Советский экран» признал Мягкова лучшим актером года. Ахеджакова тоже снялась в этом фильме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+26 275 / сут.
Умерли
81 926+947 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+36 649 / сут.
- Помощник полпреда президента в ЦФО совершил самострел в полиции
- Юлия Навальная заявила, что не собирается заниматься общественной деятельностью
- Набиуллина не исключила расширение критериев льготной ипотеки для молодых семей
- ФСБ задержала запрещённых исламистов в 10 регионах РФ. Видео
- Москва начинает переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru