«Профессионализм важнее политкорректности!» Разлогов о чернокожем главе Каннского фестиваля

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с НСН заявил, что в выборе председателя фестиваля не стоит искать какие-либо подтексты. По его словам, ежегодно эта почетная миссия возлагается не из соображений политкорректности, а ориентируясь на профессионализм и статус кандидатур.

«Это человек с огромным вкладом в кино и популярный именно в Европе. Даже в большей степени, чем в Соединенных Штатах Америки. Он родом из Нью-Йорка, из Бруклина. На первом фестивале американского кино, который я делал после перестройки, как раз была картина Спайка Ли. К сожалению, он тогда не смог приехать. Он, безусловно, с мировым именем, с мировой известностью. Его персона не менее крупная, чем Иньярриту, который был председателем премии в прошлом году», - заключил он.

Напомним, что режиссер Спайк Ли известен по таким фильмам, как «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», а также по сериалу «Ей это нужно позарез».

Ранее новые правила проведения Каннского и Берлинского кинофестивалей возмутили российского режиссёра Андрея Кончаловского. Режиссёр назвал абсурдным решение Берлина и Канн подписать «меморандум о гендерном равноправии», согласно которому на конкурс должно быть представлено равно количество картин авторства женщин и мужчин. Режиссёр Тигран Кеосаян в эфире НСН поддержал коллегу и заявил, что такими решениями кинофестивали приближают себя к смерти.



