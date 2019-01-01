Кеосаян отправил Каннский фестиваль куда подальше из-за толерантности

«Более абсурдное решение трудно себе представить! И это тоже говорит о закате Европы», — заявил Кончаловский, отметив, что следующим шагом станет обязательный приём работ представителей сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.

Режиссёр Тигран Кеосаян в эфире НСН поддержал коллегу и заявил, что такими решениями кинофестивали приближают себя к смерти.

«Полностью согласен с Андреем Сергеевичем. Это бред. Они движутся семимильными шагами политкорректности, псевдотолерантности и прочего, это даже не европейские ценности. Вот они дошли до абсурда. Они идут к смерти. Очень обидной смерти. Замечательное место с историческими, культурными традициями, которое просто идёт в задницу», — резюмировал Кеосаян.

Добавим, Андрей Кончаловский аргументировал свою позицию тем, что в режиссёрском деле гораздо меньше представительниц прекрасного пола, чем мужчин. Поэтому, по его мнению, устанавливать такие правила просто бессмысленно и «противоречит физиологии».

