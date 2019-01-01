Кеосаян отправил Каннский фестиваль куда подальше из-за толерантности
Режиссёр в беседе с НСН заявил, что кинофестивали таким образом стремятся к финалу своего существования.
Новые правила проведения Каннского и Берлинского кинофестивалей возмутили российского режиссёра Андрея Кончаловского. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Режиссёр назвал абсурдным решение Берлина и Канн подписать «меморандум о гендерном равноправии», согласно которому на конкурс должно быть представлено равно количество картин авторства женщин и мужчин.
«Более абсурдное решение трудно себе представить! И это тоже говорит о закате Европы», — заявил Кончаловский, отметив, что следующим шагом станет обязательный приём работ представителей сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Режиссёр Тигран Кеосаян в эфире НСН поддержал коллегу и заявил, что такими решениями кинофестивали приближают себя к смерти.
«Полностью согласен с Андреем Сергеевичем. Это бред. Они движутся семимильными шагами политкорректности, псевдотолерантности и прочего, это даже не европейские ценности. Вот они дошли до абсурда. Они идут к смерти. Очень обидной смерти. Замечательное место с историческими, культурными традициями, которое просто идёт в задницу», — резюмировал Кеосаян.
Добавим, Андрей Кончаловский аргументировал свою позицию тем, что в режиссёрском деле гораздо меньше представительниц прекрасного пола, чем мужчин. Поэтому, по его мнению, устанавливать такие правила просто бессмысленно и «противоречит физиологии».
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