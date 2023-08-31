«Никакого запрета?» Шнейдеров и Сокуров поспорили о российском кино в Венеции

Кинокритик Давид Шнейдеров и кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН разошлись во мнениях относительно причин отсутствия российского кино на стартовавшем в Италии Венецианском кинофестивале.

Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа, он будет проходить на острове Лидо до 9 сентября. Российских фильмов в основной программе фестиваля нет. При этом там покажут новый фильм Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым и картину Лилианы Кавани «Срок времени» с Ксенией Раппопорт.