«Никакого запрета?» Шнейдеров и Сокуров поспорили о российском кино в Венеции
Российские фильмы не дотягивают до Венецианского кинофестиваля, при этом никто не отменяет Петрова с Раппопорт, сказал в эфире НСН Шнейдеров, однако Сокуров по-прежнему обижен на Европу.
Кинокритик Давид Шнейдеров и кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН разошлись во мнениях относительно причин отсутствия российского кино на стартовавшем в Италии Венецианском кинофестивале.
Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа, он будет проходить на острове Лидо до 9 сентября. Российских фильмов в основной программе фестиваля нет. При этом там покажут новый фильм Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым и картину Лилианы Кавани «Срок времени» с Ксенией Раппопорт.
«Наши фильмы не пригласили, но это связано не с политикой, а с качеством. Не вышло ни одного фильма, близко подобравшегося к уровню картин Венецианского фестиваля. Это не первый год. Российское кино крайне редко попадает в основные конкурсы Венеции, Канн, Берлина, у нас пока нет кино такого уровня. Политика тут совершенно не причем, никакого запрета русской культуры на кинофестивалях нет. Ксения Раппопорт снимается в импортном кино, и никто не ставит ей преград. Александр Петров снимается, и никто не говорит – уберите из кино русских актеров», - сказал Шнейдеров.
По его словам, в Венеции нет никаких «особенных» критериев отбора.
«Единственное требование Венецианского фестиваля – мировая премьера, фильм ранее не должен быть нигде показан. Там есть команда отборщиков, зачастую они следят за фильмами еще на уровне производства. В свое время фильм Алексея Германа "Под электрическим облаками" пригласили в Берлин, когда он еще не был до конца снят. Потенциал фильма был такой, что его "забронировал" Берлинский кинофестиваль. А сейчас отборщики не нашли никакого русского кино, бывает», - пояснил кинокритик.
Шнейдеров также объяснил, в чем изюминка и различия трех главных кинофестивалей Европы.
«Три крупнейших кинофестиваля для мировой киноиндустрии это Венеция, Канны и Берлин, они определяют дальнейшее развитие кинематографа. Победители этих трех фестивалей, как правило, не становятся кассовыми хитами, это не коммерческая история, а кино, определяющее вектор развития и открывающее новые имена. Венецианский фестиваль – наиболее эстетский из них, Берлинский – более провокационный, Каннский – консервативный», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что эти кинофестивали политизированы. Он также признался, что после «запрета российского кино» не интересуется делами европейцев.
«Я давно не имею связей с Венецианским фестивалем и с европейцами вообще. Мне это не очень интересно после того, как они повели себя по отношению к русскому кино. Меня их жизнь совершенно не беспокоит и не волнует. Берлинский фестиваль очень политический, обостренно-политический, ну а Канны – это фестиваль министерства иностранных дел, о каком кино там может идти речь?» - развел руками собеседник НСН.
Венецианский фестиваль-2023 пройдет без участия многих голливудских звезд, отказавшихся ехать в Италию на фоне продолжающейся в США забастовки Гильдии киноактеров. Вместе с тем, на фестиваль приедут замешанные в сексуальных скандалах знаменитые режиссеры Вуди Аллен (с фильмом «Великая ирония»), Люк Бессон («Догмен») и Роман Полански («Дворец»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Турции встретится с Шойгу 1 сентября
- Глава Башкирии пообещал организовать похороны покончившего с собой дезертира
- В Европе озвучили условия членства Украины к НАТО
- В США шесть человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
- Путин открыл движение по мосту через Енисей
- Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году
- Франция не признает требований мятежников в Нигере
- Воздушная гимнастка упала и получила травмы в цирке в Барнауле
- СМИ: Продюсера Палагаева арестовали по делу об убийстве экс-депутата Гамзаева
- Le Figaro: Франция теряет влияние в Африке, в то время как Россия наращивает его
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru