Без России, без медведей: в Италии стартует Венецианский кинофестиваль
Жюри под руководством Джулианны Мур выберет обладателя «Золотого льва» на фестивале, который в этом году пройдет почти без российских фильмов, зато с украинскими, рассказывает спецкор НСН Марина Латышева.
31 августа вечером на острове Лидо открывается Венецианский международный кинофестиваль. После двух лет пандемических ограничений он, наконец, пройдет в привычном режиме - без тестирования на коронавирус, без необходимости носить маски и при полных залах. Его программа в этом году чрезвычайно богата, но в ней почти совсем нет российского кино.
Венеция, как и все крупнейшие киноинституции мира, заявляет о безусловной поддержке Украины и о нежелании видеть у себя российское кино, если оно создавалось при участии государства. Поэтому в программах фестиваля достаточно украинских фильмов. Например, вне конкурса покажут «Киевский процесс» Сергея Лозницы (о суде над нацистами в 1946 году) и «Свобода в огне: Украинская борьба за свободу» Евгения Афинеевского (именно на Венецианском кинофестивале восемь лет назад показали его фильм о Майдане «Зима в огне»). А вот кино из нашей страны в расписании в этом году почти нет. Только в программе «Горизонты. Экстра» фигурирует «Голиаф» Адильхана Ержанова, казахстанско-российский проект, в работе над которым участвовала группа компаний Start.
Это не значит, что Венеция намерена бойкотировать российскую культуру в принципе. Например, в главном конкурсе за награды фестиваля будет бороться «Пара» - в анонсе Венеции указано, что это вольная адаптация дневников Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых, драматическая история их взаимоотношений. Режиссер этого французско-американского фильма — оскаровский лауреат Фредерик Вайсман.
В основном конкурсе фестиваля есть фильмы, которые наверняка будут претендовать на попадание в оскаровские номинации. Это, например, драма о Мэрилин Монро «Блондинка» Эндрю Доминика с Аной де Армас в главной роли, а также детективно-комедийная семейная история «Белый шум» Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг. И «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту о журналисте, который после долгих лет отсутствия приезжает в Мексику и пытается примириться с прошлым. Драма об одиночестве «Кит» Даррена Аронофски — возвращение в кинематограф Брендана Фрейзера, звезды «Мумии» и «Джорджа из Джунглей». А «Банши Инишерина» - новый фильм знаменитого Мартина МакДоны, и тут снова, как и в «Залечь на дно в Брюгге», играют Колин Фаррелл и Брендан Глисон. За награды будут бороться также последний фильм культового корейца Кима Ки Дука «Зов божий» (позапрошлой зимой режиссер умер от последствий коронавируса) и «Без медведей» Джафара Панахи, иранского оппозиционного режиссера, который недавно снова оказался в заключении на родине.
Едва ли не самый ожидаемый фильм Венеции оказался во внеконкурсной программе. Это антиутопия Warner Bros. и Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко» с множеством молодых голливудских кинозвезд, таких, как Крис Пайн, Джемма Чан, Флоренс Пью, красочная история о богатом пригороде и таинственной корпорации, которая ставит тут социальный эксперимент. Ну и конечно еще одна из самых ожидаемых премьер фестиваля — третий и заключительный сезон сериала «Королевство» великого и ужасного Ларса фон Триера о приключениях обитателей и сотрудников «Королевского госпиталя» Копенгагена.
Разумеется, будут фильмы о музыке, которые всегда есть в сетке ведущих мировых кинофестивалей. Внеконкурсная премьера «Дикие сны» Била Полларда — биографическая драма о поп-фанк-дуэте Донни и Джо Эмерсон, которые в свои 70-е не добились успеха, но внезапно обрели мировую славу уже в наше время. Проект датских документалистов Music for black pigeons — фильм, который снимали почти 15 лет, он посвящен современному джазу, в кадре обещаны Билл Фризелл, Мидори Такадо, Ли Кониц (американец Кониц, знаменитый саксофонист и композитор, друг и соперник Чарли Паркера, умер от ковидной пневмонии весной 2020 года, и этот фильм — одно из последних его выступлений).
Интересно, что невзирая на общую санкционную политику, какие-то из фильмов нынешней Венеции планируются для российского проката. Например, в январе в России обещают показать драму Флориана Зеллера «Сын» с Хью Джекманом, Лорой Дерн и Ванессой Кирби. Это еще одна серия из «семейной» трилогии Зеллера. В первой части «Отец» снимался Энтони Хопкинс и получил премию «Оскар» за эту роль. А еще до этого, осенью, в наших кинотеатрах появится вестерн «Умереть за доллар» с Уиллемом Дефо и Кристофом Вальцем от Уолтера Хилла, режиссера, который буквально возродил умиравший жанр.
Венецианский международный кинофестиваль завершится на острове Лидо 10 сентября. Его главная награда — статуэтка «Золотой лев», символ города. Кому достанется приз, будет решать международное жюри, в этом году его возглавляет американская актриса Джулианна Мур.
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