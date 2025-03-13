«Гениальные импровизаторы!»: Режиссер сериала «Актерище» о миксе Нагиева и Лапенко
Нагиев был лидером, помогая Лапенко и другим актерам раскрыть своих персонажей, при этом главным было - не наступить на горло их импровизаторским талантам, рассказал в эфире НСН Дмитрий Невзоров.
На съемочной площадке сериала «Актерище» не было драматизма и конфликтов, при этом Дмитрий Нагиев был лидером, рассказал в интервью НСН режиссер, сценарист и продюсер этого сериала Дмитрий Невзоров.
В онлайн-кинотеатре KION ранее раскрыли дату премьеры сериала, которая состоится 1 апреля. Ранее проект «Актерище» стал победителем IV фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ в его главной номинации «оригинальный сериал» . Главные роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев и блогер Антон Лапенко. Невзоров отметил, что позволял актерам импровизировать на съемочной площадке.
«Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко – любящие свое дело актеры и профессионалы, которые честно относятся к работе. Атмосфера на площадке была близка к идеальной. Не было драматизма, была взвешенная, выверенная творческая работа. За счет наработанного опыта Дмитрий Нагиев занимал лидирующие позиции, предлагал, добавлял нюансы к своему персонажу и персонажам партнеров, включая Антона Лапенко. Мы все обсуждали, применяли либо отметали, если это разнилось с контекстом драматургии. Работать с этими двумя людьми было прекрасно. Нагиев и Лапенко – два гениальных импровизатора. Для меня как для режиссера было важно не наступить на горло их умению импровизировать, давать им делать, что они умеют делать круто, и это здорово повлияло на результат», - рассказал режиссер.
По словам Невзорова, известного также по работе над сериалом «Кибердеревня», новый проект занял около четырех лет, при это постоянно приходилось «переключаться»,
«Первые кирпичики сценария сериала были заложены еще четыре года назад, при этом было сложно переключаться по ролям внутри проекта. Сначала примерно год мы писали сценарий. Это мучительный процесс работы, в конце которого сценаристы обычно передают сценарий режиссерам, и уходят отдыхать, я же передал сценарий сам себе. Дальше нужно уже в роли режиссера пропустить материал через себя по-другому. Также переключение происходит на этапе монтажа, когда в роли продюсера нужно оценить материал, отснятый режиссером, отсечь ненужное, расставить акценты. Для сравнения, в "Кибердеревне" я только сценарист и продюсер. Общим в картинах является жизнеутверждающий посыл, формирующий у зрителя ощущение, что все будет хорошо, есть надежда на любовь и дружбу. Я давно оттачиваю свой режиссерско-продюсерский почерк. На 100% уверен, что делать такие жизнеутверждающие проекты сложнее, чем создавать кино, в котором главные точки базируются на насилии», - отметил он.
При этом режиссер заверил, что его не смущает повышенный интерес зрителей к сериалу.
«Чем больше говорят и пишут о сериале, чем больше наград он выигрывает, тем лучше. Тем больше людей про него узнает и посмотрит, это греет мою режиссерско-продюсерскую душу. Чем больше людей увидят тот посыл, который мы вложили в проект, тем приятнее. Повышенное внимание публики, ожидания вообще не смущают», - заключил собеседник НСН.
Ранее актер и комик Антон Лапенко рассказал, что ему близка тяга копаться в деталях и искать скрытые смыслы, присущая его герою в сериале «Актерище», напоминает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей
- СМИ: Продюсерский центр Кончаловского терпит убытки в 81,5 млн рублей
- Лукашенко прибыл с визитом в Москву
- ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом покушения на участников СВО и госслужащих
- Под Тамбовом при атаке БПЛА было частично повреждено предприятие
- Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России
- СМИ: Инфляция в России начнет снижаться к осени
- Песков: Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области
- В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения
- СМИ: В ближайшие месяцы ожидается несколько отставок губернаторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru