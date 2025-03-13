«Гениальные импровизаторы!»: Режиссер сериала «Актерище» о миксе Нагиева и Лапенко

В онлайн-кинотеатре KION ранее раскрыли дату премьеры сериала, которая состоится 1 апреля. Ранее проект «Актерище» стал победителем IV фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+ в его главной номинации «оригинальный сериал» . Главные роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев и блогер Антон Лапенко. Невзоров отметил, что позволял актерам импровизировать на съемочной площадке.

«Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко – любящие свое дело актеры и профессионалы, которые честно относятся к работе. Атмосфера на площадке была близка к идеальной. Не было драматизма, была взвешенная, выверенная творческая работа. За счет наработанного опыта Дмитрий Нагиев занимал лидирующие позиции, предлагал, добавлял нюансы к своему персонажу и персонажам партнеров, включая Антона Лапенко. Мы все обсуждали, применяли либо отметали, если это разнилось с контекстом драматургии. Работать с этими двумя людьми было прекрасно. Нагиев и Лапенко – два гениальных импровизатора. Для меня как для режиссера было важно не наступить на горло их умению импровизировать, давать им делать, что они умеют делать круто, и это здорово повлияло на результат», - рассказал режиссер.



По словам Невзорова, известного также по работе над сериалом «Кибердеревня», новый проект занял около четырех лет, при это постоянно приходилось «переключаться»,

«Первые кирпичики сценария сериала были заложены еще четыре года назад, при этом было сложно переключаться по ролям внутри проекта. Сначала примерно год мы писали сценарий. Это мучительный процесс работы, в конце которого сценаристы обычно передают сценарий режиссерам, и уходят отдыхать, я же передал сценарий сам себе. Дальше нужно уже в роли режиссера пропустить материал через себя по-другому. Также переключение происходит на этапе монтажа, когда в роли продюсера нужно оценить материал, отснятый режиссером, отсечь ненужное, расставить акценты. Для сравнения, в "Кибердеревне" я только сценарист и продюсер. Общим в картинах является жизнеутверждающий посыл, формирующий у зрителя ощущение, что все будет хорошо, есть надежда на любовь и дружбу. Я давно оттачиваю свой режиссерско-продюсерский почерк. На 100% уверен, что делать такие жизнеутверждающие проекты сложнее, чем создавать кино, в котором главные точки базируются на насилии», - отметил он.