Гусев назвал естественным свой уход с поста директора Русского музея

Ранее стало известно, что генеральный директор Русского музея оставил свой пост. Учреждение он возглавлял почти 35 лет, а теперь стал президентом музея.

«Никаких проблем нет. Естественный ход событий», - лаконично сказал Гусев.

9 февраля стало известно об уходе с должности генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. В интервью НСН она заявила, что о своем увольнении узнала из СМИ.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Перестановке предшествовал скандал – к Третьяковке были претензии по поводу содержания экспозиций (особенно в искусстве второй половины двадцатого века). Возмущение общественников вызывали сцены «многочисленных похорон», «маргинальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.

