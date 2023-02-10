Гусев назвал естественным свой уход с поста директора Русского музея
Экс-генеральный директор Русского музея Владимир Гусев в беседе с НСН назвал свою отставку естественным ходом событий.
Владимир Гусев, возглавлявший Русский музей с 1988 года, заявил в беседе НСН, что его отставка связана с естественным ходом событий.
Ранее стало известно, что генеральный директор Русского музея оставил свой пост. Учреждение он возглавлял почти 35 лет, а теперь стал президентом музея.
«Никаких проблем нет. Естественный ход событий», - лаконично сказал Гусев.
9 февраля стало известно об уходе с должности генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. В интервью НСН она заявила, что о своем увольнении узнала из СМИ.
Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Перестановке предшествовал скандал – к Третьяковке были претензии по поводу содержания экспозиций (особенно в искусстве второй половины двадцатого века). Возмущение общественников вызывали сцены «многочисленных похорон», «маргинальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.
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