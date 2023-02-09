Сестра нового руководителя Третьяковки Проничевой отреагировала на её назначение

Министерство культуры не стало продлевать контракт с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Новым руководителем главного национального музея изобразительного искусства страны назначена Елена Проничева. В интервью НСН Трегулова заявила, что о своем увольнении узнала из СМИ.

«Неэтично, чтобы я это комментировала. Все-таки это моя сестра (Елена, новый руководитель Третьяковки - прим. НСН), я, безусловно, рада за нее. Я директор федерального музея и комментировать смену руководителя другого федерального музея было бы странно», - сказала Екатерина Проничева.

Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев в беседе с НСН назвал ротацию кадров естественным ходом событий.

«Лучше вопросы задать Трегуловой, Минкульту. Для меня это естественный ход событий. Что за этим стоит надо спрашивать тех, кто принимал решение», - пояснил Гусев.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Перестановке предшествовал скандал – к Третьяковке были претензии по поводу содержания экспозиций (особенно в искусстве второй половины двадцатого века). Возмущение общественников вызывали сцены «многочисленных похорон», «маргинальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.

