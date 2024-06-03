«Дело не в ЕГЭ!»: На миллиардных сборных «Майора Грома» поставили крест
Выход фильма в период экзаменов не был ошибкой, но он не зашел аудитории и не сможет повторить кейс «Мастера и Маргариты», сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Супергеройский фильм «Майор Гром: Игра» не понравился молодежи и потерял все шансы собрать в прокате миллиард рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Стартовав в прокате 23 мая, на сегодняшний день новый фильм о «Майоре Громе» заработал 312 млн рублей. При этом сборы картины Олега Трофима за минувшие выходные составили всего 85 млн рублей. По мнению Исаева, выход фильма в дни школьных экзаменов здесь не причем.
«Уже со стартового дня "Майора Грома" было понятно, что никаких шансов собрать миллиард у него не будет, этот фильм стартовал в разы ниже ожиданий. Никакие ЕГЭ никому никогда не мешают. В предыдущие годы в это же время успешно выходили зарубежные и крупные российские картины, Школьники не сдают ЕГЭ в течение двух месяцев подряд безвылазно 24 на 7. Сдали экзамен, потом пошли посмотрели кино, попили лимонад с друзьями, - тут нет никакого противоречия. Выкатывать его в конце мая было совершенно нормально, просто фильм не зашел в аудиторию. Он в целом оказался не интересен основному массиву молодежи», - сказал Исаев.
По его словам, зрителя не может отпугнуть дата премьеры, что доказал успех фильма «Мастер и Маргарита».
«У нас в этом году замечательный кейс "Мастер и Маргарита", который был на первых строчках чарта и на 9-10-й неделях проката, потому что фильм хороший и зашел в аудиторию. Зритель ориентируется на качество контента, а не дату: если ему неудобно, он посмотрит фильм завтра», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков говорил «Радиоточке НСН» по итогам первого прокатного уикенда нового «Майора Грома», что ситуацию со сборами супергеройской картины исправят на каникулах школьники и студенты. По его словам, только к середине июня будет ясно, «зашел» фильм или нет.
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