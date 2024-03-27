Популярный блогер раскритиковал «Первый канал» за фильм о Познере
Демонстрировать документальные фильмы, которые посвящённые таким неоднозначным личностям, как Владимир Познер, в настоящее время не следует. Об этом в беседе с «Абзацем» популярный блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян.
Он напомнил, что телеведущий ушёл с «Первого канала» сразу после начала спецоперации, при этом до сих пор он не высказал свою позицию. Несмотря на это, телеканал запланировал показать картины в честь 90-летия Познера.
«Редакционная политика «Первого канала» не выдерживает никакой критики. Мы должны быть в контексте сегодняшней ситуации... Будет юбилей Аллы Пугачёвой – они что и о ней фильм выпустят? С кем вы, господа телевизионщики?» – возмутился общественник.
Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru