Популярный блогер раскритиковал «Первый канал» за фильм о Познере

Он напомнил, что телеведущий ушёл с «Первого канала» сразу после начала спецоперации, при этом до сих пор он не высказал свою позицию. Несмотря на это, телеканал запланировал показать картины в честь 90-летия Познера.

«Редакционная политика «Первого канала» не выдерживает никакой критики. Мы должны быть в контексте сегодняшней ситуации... Будет юбилей Аллы Пугачёвой – они что и о ней фильм выпустят? С кем вы, господа телевизионщики?» – возмутился общественник.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

