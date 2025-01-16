«Ни в коем случае!»: Драгунский отказался писать продолжение «Денискиных рассказов»
Писатель Денис Драгунский рассказал в эфире НСН, что сейчас пишет продолжение автобиографической книги «Подлинная жизнь Дениса Кораблева».
Писатель Денис Драгунский заявил НСН, что ни в коем случае не будет писать продолжение «Денискиных рассказов» своего отца, советского писателя Виктора Драгунского.
«Денискины рассказы» — цикл рассказов, посвященный случаям из жизни дошкольника, а затем ученика младших классов школы Дениса Кораблева. Появившиеся в печати с 1959 года рассказы стали классикой советской детской литературы, многократно переиздавались и несколько раз были экранизированы. Они вошли в список «100 книг для школьников», составленный в 2012 году. Драгунский рассказал, что сейчас пишет продолжение автобиографической книги «Подлинная жизнь Дениса Кораблева».
«Осенью прошлого года я издал книжку, которая называется «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Я писал про собственную жизнь, жизнь своего отца, как я с ним общался, как были написаны «Денискины рассказы», собственно. Я описываю свою жизнь детсадовца, школьника, дворового мальчишки и так далее вплоть до смерти отца. И вот сейчас я пишу продолжение этой автобиографии. Я ни в коем случае не буду писать продолжение «Денискиных рассказов» своего отца», - сказал собеседник НСН.
Он отметил, что продолжение «Подлинной жизни Дениса Кораблева» будет точно не для детей. По заверению автора, она понравится людям, родившимся в СССР.
«Целевая аудитория - это мой читатель. Я поздно начал сочинять, в 57 лет, однако я уже издал 20 книг. Моя аудитория - взрослые люди, которые интересуются литературой и жизнью. Обыкновенная аудитория обыкновенных читатели художественной литературы. «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» - это не детская книга, а для людей, которые родились в Советском Союзе», - заключил писатель.
Ранее Драгунский на фоне возможного запрета книги «Вредные советы» писателя Григория Остера заявил «Радиоточке НСН», что с одной стороны, в России борются за самобытные русские ценности, а с другой – ведут себя как истеричная студентка из Принстона, которая не хочет читать «Анну Каренину», потому что там самоубийство.
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