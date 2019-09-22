Голландский музей спрятал скифское золото из Крыма

Голландский музей Пирсона, где экспонировалось золотые предметы скифов, обнаруженные в Крыму, после окончания выставки скрыл их местонахождение, сообщает Газета.ru. Сотрудники не дают четкого ответа о судьбе уникальных исторических артефактов, которые после присоединения Крыма к России являются предметом международных споров.

«Музей Пирсона взял на хранение все спорные предметы, ожидая окончания судебного процесса. После выставки предметы больше не экспонировались», — сообщил представитель амстердамского музея Яша Ланге.

По данным Восточно-крымского музея-заповедника, в Нидерландах были выставлены 190 предметов, в том числе два гарнитура из драгоценных металлов V в. н. э..

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Киев выдвинули требования вернуть скифское золото им. Решение, в какую страну возвращать золото, обнаруженное в Крыму, примет суд.

Ранее президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что прежде чем разрывать музейные отношения с Амстердамом, нужно добиться возврата золота Крыму.

