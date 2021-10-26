Аксенов назвал «рейдерским захватом» решение суда Амстердама по скифскому золоту
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал решение Апелляционного суда Амстердама, который счел коллекцию скифского золота из крымских музеев собственностью Украины.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», - написал Аксенов в Telegram.
По его словам, скифское золото должно быть возвращено в Крым, и борьба за это будет продолжена.
«Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость», - уверен Аксенов.
В 2014 году коллекцию вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к России права на золото заявили музеи республики и Украина.
В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, однако представители Крыма подали апелляцию. Разбирательства возобновились в конце 2019 года.
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