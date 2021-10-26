Аксенов назвал «рейдерским захватом» решение суда Амстердама по скифскому золоту

По его словам, скифское золото должно быть возвращено в Крым, и борьба за это будет продолжена.

«Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость», - уверен Аксенов.

В 2014 году коллекцию вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к России права на золото заявили музеи республики и Украина.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, однако представители Крыма подали апелляцию. Разбирательства возобновились в конце 2019 года.

