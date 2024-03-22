«Культурная столица?»: Москва обошла Санкт-Петербург по любви к театру

При этом жители города на Неве оказались «музыкальнее» москвичей. На концерты и вечеринки пришлось 51% от всех проданных в Петербурге билетов, соответствующие показатели Москвы скромнее, всего 28%. Более того, за год объем продаж билетов на фестивали в Северной столице увеличился в полтора раза.

Кроме того, жители Питера обошли москвичей по интересу к опере и балету (9% против 4%). Интерес к стендапу у жителей обеих столиц серьезно вырос: в Москве за год продажи билетов на выступления комиков выросли в два раза, а в Санкт-Петербурге – на 180%. При этом доля стендапа в общем объеме проданных билетов составляет всего 1%, заключил собеседник НСН.

Депутат из Санкт-Петербурга Виталий Милонов ранее говорил НСН, что расстроен интересом в его городе к спектаклям Ольги Бузовой. По его мнению, ходить в Петербурге на Бузову «это просто моветон».

