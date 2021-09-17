Нетребко: Предвидела пандемию коронавируса по снам

Российская оперная певица Анна Нетребко заявила, что предчувствовала эпидемию COVID-19, сообщают «Известия».

Нетребко госпитализирована с коронавирусом

По ее словам, перед началом пандемии коронавируса ей снилось много снов, которые предрекали распространение вируса. Нетребко отметила, что видит вещие сны, и иногда у нее «бывают какие-то странные предвидения». При этом певица считает, что экстрасенсорных способностей у нее нет, и она не верит в это.

Певица при этом выразила уверенность в том, что обладает особой энергетикой и может делать «какие-то вещи, которые другие делать не могут».

Год назад Нетребко вылечилась от коронавирусной инфекции и выписалась из больницы. Она провела в клинике восемь дней. По словам артистки, болезнь у неё протекала тяжело из-за ослабленных легких.

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ФОТО: РИА Новости
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