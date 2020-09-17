Нетребко госпитализирована с коронавирусом

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом.

Певица написала в своем аккаунте в «Инстаграме», что у нее пневмония на фоне заболевания COVID-19.

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«Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные», - отметила она.

Певица добавила, что пришла в больницу вовремя, и ей уже оказывают помощь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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