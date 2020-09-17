Нетребко госпитализирована с коронавирусом
17 сентября 202009:27
Святослав Павлов
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом.
Певица написала в своем аккаунте в «Инстаграме», что у нее пневмония на фоне заболевания COVID-19.
«Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные», - отметила она.
Певица добавила, что пришла в больницу вовремя, и ей уже оказывают помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru