Шнуров анонсировал концерт в России после длительного перерыва
Музыкант Сергей Шнуров впервые почти за два года анонсировал концерт в России. В VK-сообществе группы "Ленинград" появилась афиша о предстоящем выступлении коллектива.
Как указано, "эксклюзивный концерт" пройдет 8 марта - в Международный женский день в Красной поляне, Сочи.
Последний из официально объявленных концерт группы «Ленинград» должен был состояться 16 сентября 2023 года в «Лужниках», однако 14 сентября организаторы (ООО "АртЛайф") заявили об отмене стадионника. Шнуров отказался возвращать аванс, после чего стороны начали подавать встречные иски, и конфликт выплеснулся в публичное поле. Спустя год (и несколько судебных заседаний) конфликт, по словам его участников, удалось урегулировать.
В конце ноября прошлого года Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили альбом «Синяя богиня». В него вошли 13 песен, в который артист воспевает женский целлюлит и язвит насчет курсов йоги и осознанности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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