«Нереальный анекдот»: Калягин назвал увольнение Райкина «гоголевским сюжетом»
Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин считает, что увольнение Константина Райкина из Школы Райкина могло бы стать поводом для написания «умопомрачительного фельетона».
«Михаил Жванецкий написал бы, на сей, почти гоголевский сюжет, умопомрачительный фельетон. А мы разводим руками и с негодованием вопрошаем: как это возможно?» - говорится в заявлении Калягина на сайте СТД.
Он назвал произошедшее анекдотом.
«"Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный», - посетовал Калягин.
По его мнению, Анатолия Полянкина, уволившего Райкина, «до этой истории мало, кто знал».
«Студенты и преподаватели уже выступили против увольнения своего художественного руководителя. Они пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец, основателю этой самой Школы. Без Райкина ее бы не было, а место Полянкина мог бы занять кто угодно», - добавил Калягин.
Накануне Райкин сообщил, что ректор «Высшей школы сценических искусств», также известной как Школа Райкина, Полянкин сократил его должность якобы за ненадобностью.
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