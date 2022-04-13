«Нереальный анекдот»: Калягин назвал увольнение Райкина «гоголевским сюжетом»

Он назвал произошедшее анекдотом.

«"Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный», - посетовал Калягин.

По его мнению, Анатолия Полянкина, уволившего Райкина, «до этой истории мало, кто знал».

«Студенты и преподаватели уже выступили против увольнения своего художественного руководителя. Они пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец, основателю этой самой Школы. Без Райкина ее бы не было, а место Полянкина мог бы занять кто угодно», - добавил Калягин.

Накануне Райкин сообщил, что ректор «Высшей школы сценических искусств», также известной как Школа Райкина, Полянкин сократил его должность якобы за ненадобностью.

