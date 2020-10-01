Партия Саакашвили выдвинула Кикабидзе на выборах в Грузии
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула на выборы в парламент известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе, сообщила член партии Тина Бокучава.
Артист занял первое место в партийном списке.
Выборы в Грузии состоятся 31 октября. Ранее партию «Нацдвижение» возглавлял бывший президент Михаил Саакашвили.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН объяснил, почему партия Саакашвили на предстоящих в стране выборах не победит.
«Он настолько бывает оторван от реальности – это я говорю, как человек близко его знающий с молодых лет, - порой он сам верит в такие бредни в тот момент, когда их говорит», - сказал эксперт.
При этом он добавил, что Саакашвили своей активностью отпугивает большое число избирателей.
Примечательно, что сам Саакашвили участвовать в выборах не может, потому что лишен грузинского гражданства. Кроме того, против него на родине заведено несколько уголовных дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru