Партия Саакашвили выдвинула Кикабидзе на выборах в Грузии

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула на выборы в парламент известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе, сообщила член партии Тина Бокучава.

Артист занял первое место в партийном списке.

Выборы в Грузии состоятся 31 октября. Ранее партию «Нацдвижение» возглавлял бывший президент Михаил Саакашвили.

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Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН объяснил, почему партия Саакашвили на предстоящих в стране выборах не победит.

«Он настолько бывает оторван от реальности – это я говорю, как человек близко его знающий с молодых лет, - порой он сам верит в такие бредни в тот момент, когда их говорит», - сказал эксперт.

При этом он добавил, что Саакашвили своей активностью отпугивает большое число избирателей.

Примечательно, что сам Саакашвили участвовать в выборах не может, потому что лишен грузинского гражданства. Кроме того, против него на родине заведено несколько уголовных дел.

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ТЕГИ:Михаил СаакашвилиВахтанг КикабидзеГрузия
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