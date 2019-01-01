Кикабидзе поддержал протестующих в Грузии. Экс-спикер парламента страны против

Один из самых уважаемых граждан Грузии, и не менее любимый артист в России Вахтанг Кикабидзе рассказал о своем отношении к происходящим сейчас в его родной стране событиям. В интервью «МК» он согласился с тем, что решение усадить в кресло спикера российского дипломата, возглавляющего Межпарламентскую ассамблею православия, Сергея Гаврилова исходило от правительства Грузии, а значит «они в одну игру играют, наверное».

При этом на вопрос, как же страна будет выживать, если в нее перестанут приезжать российские туристы - а только за прошлый год их побывало в стране почти 1,7 миллиона человек - Кикабидзе ответил, что это будет наказанием россиянам, которые лишатся отдыха, но «грузинам никогда нельзя забывать про мораль и патриотизм».

На замечание корреспондента о том, что грузинские политики играют народом, как футбольным мячиком, артист заметил, что «политика — это очень грязная штука. Но если мы сейчас начнем разбирать российскую политику — я то же самое скажу».

Иную точку зрения в эфире НСН высказала бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. По ее мнению, вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики. Отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней.

А запрет авиасообщения, который по указу президента Владимира Путина вступит в силу с 8 июля, больно ударит по экономике страны.

«Я с сожалением, но пониманием отношусь к этому решению. Конечно, это будет очень большим ударом для Грузии, грузинской экономики, конкретных грузинских граждан. Поэтому я бы очень хотела, чтобы эти меры не усугублялись, потому что не все люди думают так в том, что касается антироссийских настроений. То, что мы сейчас видим на проспекте Руставели, абсолютно радикальное выражение этих настроений. Конечно, с таким радикализмом большинство грузинского населения не имеет ничего общего. Нам сейчас нужно искать пути выхода из этого положения. Поэтому я бы надеялась, что дальнейшие продвижения в области ограничений поступать не будут», — подчеркнула Буржданадзе.