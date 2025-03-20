Немассовый прокат: Кинотеатры не ждут рекордных сборов от нестандартной «Жар-птицы»
Зрители должны иметь возможность смотреть в кинотеатрах не только блокбастеры, но и фестивальные фильмы, заявила НСН Елена Хажинская.
В России есть зритель, которого привлекает глубокое кино, призывающее к размышлениям, однако такие нестандартные проекты нельзя назвать прибыльными, уточнила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
С 20 марта в широкий российский прокат выходит картина «Жар-птица» режиссера Романа Михайлова. Роли в фильме, выпущенном кинопрокатной компанией «К24», исполнили Александра Киселева, Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и рэпер Хаски. Проект ранее получил две номинации на Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2024 года. Хажинская заметила, что работы режиссера скорее относятся к немассовому кино.
«Есть "деньги-кино", а есть "искусство-кино". Еще не видела "Жар-птицу", но могу рассуждать о художественной ценности режиссера Романа Михайлова, это действительно некий необычный самородок. Все его фильмы, которые я видела до этого, мне скорее симпатичны. К большинству фильмов немассового проката сложно привлечь массового зрителя, поскольку там при просмотре нужно думать, переживать более нестандартные эмоции. Однако такое кино тоже должно быть, на него есть зритель и спрос, хотя и не массовый», - пояснила она.
Ранее режиссер Роман Михайлов в интервью НСН отметил, что кассовый успех фильмов не важен для него, поскольку кинопроизводство – его духовный путь. При этом Михайлов добавил, что с благодарностью принимает любое доброе слово о своей работе, напоминает «Радиоточка НСН».
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