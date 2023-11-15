Неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве

Территорию обследовали на наличие взрывных устройств специалистов, но ничего не нашли.

Запланированное выступление МакSим состоится, меры безопасности во время него будут усилены, передает life.ru. Звонившего с угрозами разыскивает полиция.

Певица МакSим, сообщившая в июле, что проходит лечение от алкогольной зависимости, сорвалась из-за хронического стресса от работы, такое мнение в интервью НСН выразил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун. Врач также отметил, что лечение от зависимостей представляет собой ремиссию заболевания, но никак не полное избавление от него.

