Неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве
Неизвестный угрожал взорвать концертную площадку, если организаторы не отменят концерт певицы МакSим (Марины Абросимовой) в Москве.
Злоумышленник 14 ноября звонил по нескольким номерам площадки, требуя запретить певице выступать 17 ноября, сообщает SHOT.
Территорию обследовали на наличие взрывных устройств специалистов, но ничего не нашли.
Запланированное выступление МакSим состоится, меры безопасности во время него будут усилены, передает life.ru. Звонившего с угрозами разыскивает полиция.
Певица МакSим, сообщившая в июле, что проходит лечение от алкогольной зависимости, сорвалась из-за хронического стресса от работы, такое мнение в интервью НСН выразил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун. Врач также отметил, что лечение от зависимостей представляет собой ремиссию заболевания, но никак не полное избавление от него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru