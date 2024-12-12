В России создали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей

Специальную нейросеть для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу разработали в России. Об этом рассказал генеральный директор АО «Площадь» Никита Маслак в беседе с РИА Новости.

Говоря о работе компании в области машинного обучения, Маслак упомянул создание нейросети для добровольческого отряда «Лиза.Алерт».

«Ее задача — поиск и обнаружение пропавших в лесу людей. Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда», — указал собеседник агентства.

По его словам, специалисты планируют провести испытания разработки в реальных условиях.

Ранее российская IT-компания Smart Engines разработала нейросеть для дистанционного удостоверения личности, способную распознавать и проверять подлинность документов на фото, сканах и в видеопотоке, напоминает RT.

