В России создали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей
Специальную нейросеть для поиска и обнаружения заблудившихся в лесу разработали в России. Об этом рассказал генеральный директор АО «Площадь» Никита Маслак в беседе с РИА Новости.
Говоря о работе компании в области машинного обучения, Маслак упомянул создание нейросети для добровольческого отряда «Лиза.Алерт».
«Ее задача — поиск и обнаружение пропавших в лесу людей. Эксперимент показал, что наша разработка дала хорошие результаты на тестовых данных отряда», — указал собеседник агентства.
По его словам, специалисты планируют провести испытания разработки в реальных условиях.
Ранее российская IT-компания Smart Engines разработала нейросеть для дистанционного удостоверения личности, способную распознавать и проверять подлинность документов на фото, сканах и в видеопотоке, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru