Дрессировщик, худрук Театра кошек, Народный артист России Юрий Куклачев заявил НСН, что его попадание в санкционный список главы Украины Владимира Зеленского говорит о том, в РФ верно ведут свою культурную спецоперацию против зла и ненависти.

Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Соответствующий указ размещен на сайте офиса главы государства. В список, помимо Куклачева, попали певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Николай Расторгуев, актер Никита Джигурда и еще 17 граждан России. Куклачев обрадовался этой новости.