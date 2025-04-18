«Клоун против клоуна»: Куклачев порадовался санкциям Зеленского
Юрий Куклачев заявил НСН, что его включение в санкционный список Зеленского говорит о том, что враг боится, а Россия близка к победе.
Дрессировщик, худрук Театра кошек, Народный артист России Юрий Куклачев заявил НСН, что его попадание в санкционный список главы Украины Владимира Зеленского говорит о том, в РФ верно ведут свою культурную спецоперацию против зла и ненависти.
Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Соответствующий указ размещен на сайте офиса главы государства. В список, помимо Куклачева, попали певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Николай Расторгуев, актер Никита Джигурда и еще 17 граждан России. Куклачев обрадовался этой новости.
«Я считаю, что это очень хорошая новость. Клоун-президент ввел санкции против настоящего всеми любимого клоуна. И это событие как раз говорит о том, что мы все делаем правильно, потому что мы ведем свою культурную спецоперацию против зла и ненависти. Это значит, что мы близки к победе и двигаемся в правильном направлении, а враг нас боится и любыми способами пытается задеть», - рассказал он.
Помимо прочего, под украинские санкции попали представители российского спорта: Софья Великая, Елена Вяльбе, Руслан Проводников, Денис Лебедев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru