«Не время умирать»? Будут ли еще «Бонды» после Крейга

В мировой прокат вышел юбилейный 25й фильм о Джеймсе Бонде, в России - с 7 октября.


В прокат вышел юбилейный 25-й фильм о Бонде «Не время умирать» и последний с Дэниелом Крэйгом в главной роли. В мировом прокате картина показала себя с лучшей стороны, уже собрав $119 млн. Как утверждает студия Universal, это первый голливудский релиз в эпоху пандемии, чья касса превысила $100 млн без кинопроката в Китае.

Однако не все так однозначно с юбилейным фильмом об экс-агенте британской разведки МИ-6. Создатели «Не время умирать» выбрали своей задачей показать не просто знакомого всем Джеймса Бонда, машины которого взрываются, и который в дорогом костюме невозмутимо попивает любимый коктейль.

Дэниэл Крейг: Агента 007 не должна играть женщина

С появлением Крейга кинематографический Бонд впервые обрел прошлое, чувства и, как следствие, уязвимость, которая настойчиво вела его к тому, чего у бондианы быть не могло, — концу истории. С каждым следующим фильмом невозмутимое когда-то лицо агента 007 все больше дергалось, а из глаз все чаще текли слезы.

Если сравнивать фильмы о Бонде в исполнении Крейга с классическими приключенческими фильмами, где главную роль агента британской разведки играет сэр Шон Коннери, впечатление, как отмечают критики, складывается двоякое.

С одной стороны, крейговский Бонд соответствует «новой серьезности», с другой стороны, образ ходящего символа Великобритании, который складывался десятилетиями, обращается в прах. Главный герой «Не время умирать» вызывает сочувствие, но не имеет ничего общего с титром «Джеймс Бонд Яна Флеминга», который открывает каждый фильм бондианы.

По мнению критиков, 25-й фильм о Бонде ставит жирную точку в телесериале об агенте 007.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АктерПремьераДжеймс Бонд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры