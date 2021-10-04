«Не время умирать»? Будут ли еще «Бонды» после Крейга

С появлением Крейга кинематографический Бонд впервые обрел прошлое, чувства и, как следствие, уязвимость, которая настойчиво вела его к тому, чего у бондианы быть не могло, — концу истории. С каждым следующим фильмом невозмутимое когда-то лицо агента 007 все больше дергалось, а из глаз все чаще текли слезы.

Если сравнивать фильмы о Бонде в исполнении Крейга с классическими приключенческими фильмами, где главную роль агента британской разведки играет сэр Шон Коннери, впечатление, как отмечают критики, складывается двоякое.

С одной стороны, крейговский Бонд соответствует «новой серьезности», с другой стороны, образ ходящего символа Великобритании, который складывался десятилетиями, обращается в прах. Главный герой «Не время умирать» вызывает сочувствие, но не имеет ничего общего с титром «Джеймс Бонд Яна Флеминга», который открывает каждый фильм бондианы.

По мнению критиков, 25-й фильм о Бонде ставит жирную точку в телесериале об агенте 007.

