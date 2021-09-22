Дэниэл Крейг: Агента 007 не должна играть женщина

По его словам, необходимо подбирать подходящие роли для актрис. «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?», — задался вопросом Крэйг.

Напомним, новый фильм об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» покажут первый раз 28 сентября 2021 года в Лондоне.

Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг.

