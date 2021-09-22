Дэниэл Крейг: Агента 007 не должна играть женщина

Британский актер Дэниэл Крэйг не поддержал идею превращать агента 007 в женщину, сообщает «РЕН ТВ».

Мировая премьера нового фильма о Бонде состоится в сентябре

По его словам, необходимо подбирать подходящие роли для актрис. «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?», — задался вопросом Крэйг.

Напомним, новый фильм об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» покажут первый раз 28 сентября 2021 года в Лондоне.

Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг.

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ТЕГИ:Джеймс БондАктеры
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