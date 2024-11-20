«Не впадать в ступор!»: Олеся Грибок о преодолении кризисов в актерской карьере

«Мне кажется, самое крутое, что есть в книге — это преодоление кризисной ситуации в карьере. Когда актеры сталкиваются с какой-то проблемой, чаще всего они впадают в ступор, не очень понимают, чем могут себе помочь. Ты 100% можешь сам, без агента принять решение, выбрать направление, попробовать какие-то варианты, выйти из этого кризиса и опять начать сниматься. Главное - действовать! В любой непонятной ситуации нужно продолжать действовать. Нужно встречаться с коллегами, кинематографистами, не только с актерами. Когда ты понимаешь, как работает индустрия кастинга, чем занимается кастинг-директор, какие решения принимает продюсер в отношении тебя как актера, у тебя появляются варианты», - рассказала она.

По ее словам, других подобных книг от русскоязычных авторов не существует, а начинающим актерам приходится тратить несколько лет, чтобы узнать важные вещи об индустрии.

«Это четвертое издание книги, дополненное и отредактированное в связи с самыми актуальными изменениями в индустрии кино. Эта книга в первую очередь для актеров, но в том числе и для артистов смежных жанров, творческих профессий, которым интересно сниматься и в кино. Других русскоязычных книг от авторов, от актеров, которые живут в России, не существует. Первую книгу я написала 10 лет назад, когда строила свою актерскую карьеру и поняла, что есть индустрия, в которой все понятно. Я снималась в Америке в полном метре и поняла, что там для артистов есть все. Не должно быть такого, что актер тратит несколько лет жизни, чтобы узнать базовые вещи о киноиндустрии, - поделилась Грибок.

В наши дни актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, заявила ранее корреспонденту НСН советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова на 35-летии «Детского музыкального театра юного актера» (ДМТЮА).

