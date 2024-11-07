Мария Шукшина призвала запретить использование цифровых копий артистов
Российская актриса, дочь писателя, актера и режиссера Василия Шукшина Мария Шукшина призвала запретить использование в кино цифровых копий артистов, сообщает Tsargrad.tv.
Поводом для заявления послужила информация о планах Первого канала снять сериал по повестям Юлиана Семенова, где в роли советского разведчика Исаева-Штирлица будет использована цифровая копия народного артиста СССР Вячеслава Тихонова.
Шукшина подчеркнула, что подобные эксперименты по применению искусственного интеллекта на русской культурной почве недопустимы.
«Необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актеров в качестве цифровой копии. Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе», — заявила актриса.
Ранее стало известно, что Первый канал снимет фильм с воссозданным с помощью ИИ Штирлицем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru