Лента «По щучьему велению» уничтожила конкурентов по итогам выходных

Следом за ней на втором месте идет кинокартина Андрея Кравчука «Императрицы», которой удалось собрать 39,7 млн рублей.

На третьем месте – фильм Игоря Волошина «Повелитель ветра». В его активе - 39,6 млн рублей.

Как отмечается, субботняя выручка стала для российских кинотеатров лучшей за семь с половиной месяцев. В последний раз больше были сборы только 8 марта.

Ранее стало известно, что актер Марк Богатырёв из «Кухни» сыграет главную роль в комедии «Домовёнок Кузя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

