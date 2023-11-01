Лента «По щучьему велению» уничтожила конкурентов по итогам выходных
Кинолента «По щучьему велению» возглавила прокат в России, собрав 406 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Следом за ней на втором месте идет кинокартина Андрея Кравчука «Императрицы», которой удалось собрать 39,7 млн рублей.
На третьем месте – фильм Игоря Волошина «Повелитель ветра». В его активе - 39,6 млн рублей.
Как отмечается, субботняя выручка стала для российских кинотеатров лучшей за семь с половиной месяцев. В последний раз больше были сборы только 8 марта.
Ранее стало известно, что актер Марк Богатырёв из «Кухни» сыграет главную роль в комедии «Домовёнок Кузя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru