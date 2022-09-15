«Это не цензура!»: В Госдуме готовятся оставить осудивших СВО киношников без денег
Депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала законопроект и заявила, что российское искусство обойдется без критиков спецоперации: талантами Россия богата.
Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала идею лишать госфинансирования целые творческие коллективы, если хотя бы один его штатный или внештатный представитель осуждает спецоперацию РФ на Украине или призывает к антироссийским санкциям.
В Госдуме предложили лишить госфинансирования киношников, которые осуждают спецоперацию РФ на Украине. Согласно законопроекту, госконтракты не получат даже те проекты, в которых хотя бы один человек из творческой команды осужден за «дискредитацию армии», фейки о ней или за призывы к антироссийским санкциям. Такая же участь коснется и тех, кто имеет неснятую и непогашенную судимость за распространение «фейков» про армию России. Драпеко не считает это цензурой и поддерживает депутатскую инициативу.
«Я видела этот законопроект и поддерживаю его. Если они не поддерживают государство, то оно не должно поддерживать их. При чем тут цензура? Дело не в творческой составляющей, а в том, кто исполняет проект. Осуждающий спецоперацию попадает под целый ряд статей. Я думаю, что это нормально. Искусству не будет сложно [обнажать проблемы - прим. НСН]. Мы найдем других исполнителей. У нас талантливых людей очень много», - сказала Драпеко.
Ранее режиссер Александр Сокуров в эфире НСН раскритиковал идею о возрождении художественных советов в кино, театрах, на телевидении. В частности, депутатам Госдумы он предложил почитать Конституцию России и сделать правильные выводы.
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