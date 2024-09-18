Режиссер «Преступления и наказания» Мирзоев: Каждый человек имеет шанс «воскреснуть»

В Москве в особняке «Дашков, 5» прошла премьера иммерсивного шоу «Преступление и наказание». Зрителей ждало много музыки и вокала, шампанское из рук куртизанок, а также финальная сцена смертной казни на площади, переходящая в рэйв. Сюжетные линии спектакля пересекаются с одноименным сериалом, но постановка сцен решена иначе: в шоу активно используются язык тела и хореография, а также уникальные костюмы, декорации и спецэффекты. Мирзоев рассказал, в чем главная особенность шоу и грядущего сериала.



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Помимо общей сюжетной линии что объединяет шоу и грядущий сериал?

В спектакле и в сериале есть главная тема, ради которой Федор Михайлович Достоевский затеял свой роман, а я и мои соавторы работали два последних года. Короткая формула звучит так: может ли человек, перешедший на темную сторону Силы, вступивший на путь зла, воскреснуть для жизни в любви и правде. Ответ Достоевского – да, может.

Иммерсивное шоу подразумевает участие в нем зрителей. Как они участвуют?

В иммерсивном шоу есть любопытные квантовые эффекты. Каждый зритель, перемещаясь в пространстве, видит лишь фрагменты спектакля, и таким образом складывает свой уникальный паззл. Здесь, как и в первой реальности, все время приходится выбирать, на что смотреть, здесь царствуют принцип неопределенности и случай. Кроме того, наблюдатель находится внутри действия, иногда в нескольких сантиметрах от актера. Он может тактильно исследовать реквизит, элементы декорации. Но не касаться актеров. Это ограничение могут нарушить только сами актеры – это их выбор. Не хочу раскрывать все карты, чтобы не испортить игру.

Такой жанр вновь набирает популярность? Он выигрывает по сравнению со спектаклем?

Это отчасти иной вид искусства. Думаю, его эволюция приведет нас в точку, где встретятся кинематограф, компьютерная игра, виртуальная реальность и иммерсивное шоу.

Это шоу на один сезон или останется надолго?

Ого, вы спросили, как если бы я имел свободный доступ к небесному серверу. Будущего нам знать не дано. И это правильно – иначе играть будет неинтересно.

Какие вы получили первые отзывы от зрителей?

Сам я никого не расспрашивал – не в моих правилах настаивать на немедленной рефлексии. Впечатления должны осесть. И потом, одним махом нереально охватить весь спектакль – обычно зрители приходят на иммерсив несколько раз. Иногда десятки раз… Мои коллеги спускались в бар после шоу - из обрывков случайно услышанных фраз они кое-что поняли… Но здесь, преодолевая приступ нарциссизма, я скромно умолкаю.

