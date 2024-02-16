«Не SHAMAN»: Лепса назвали лучшим певцом для дуэта

Певец Григорий Лепс может считаться идеальным партнёром для дуэтов, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. По его оценке, любой совместный проект с этим исполнителем обречён на успех.

Так Бабичев прокомментировал NEWS.ru мнение продюсера Владимира Киселёва, который утверждает, что некоторые отечественные артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой».