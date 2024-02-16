«Не SHAMAN»: Лепса назвали лучшим певцом для дуэта

Певец Григорий Лепс может считаться идеальным партнёром для дуэтов, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. По его оценке, любой совместный проект с этим исполнителем обречён на успех.

Так Бабичев прокомментировал NEWS.ru мнение продюсера Владимира Киселёва, который утверждает, что некоторые отечественные артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN, потому что не хотят стать его «свитой».

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Как отметил музыкальный критик, на самом деле, большинство певцов и музыкантов не завидуют Ярославу Дронову (SHAMAN). При этом, Киселёв считает неправильным, что SHAMAN столь активно противопоставляет себя другим артистам.

Продюсер также обвинил молодого исполнителя в том, что он превратил понятие «патриот» в ругательство, а сам превращается в «маргинала». Киселев считает, что вина за такое положение дел лежит на «кураторах» певца.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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